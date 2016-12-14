Екатеринбуржцы смогут встретить Новый год в метро

В Екатеринбурге любители оригинальных способов празднования Нового года смогут встретить праздник в метро. Подземка будет работать до часу ночи 1 января 2017 года, сообщает пресс-служба мэрии города.

- Решение о продлении времени работы метро принято, чтобы екатеринбуржцы смогли встретить Новый год под бой курантов и поздравление Президента России в ледовом городке на площади 1905 года, а затем быстро вернуться к праздничным застольям. Если подгадать, то символический бой курантов прозвучит для оригиналов прямо на движущейся ленте эскалатора или в вагоне метрополитена, - пишет пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Кроме того, 31 декабря и 1 января трамваи, троллейбусы и автобусы в Екатеринбурге будут курсировать по графикам стандартного выходного дня. В воскресенье, 1 января, до обеда на маршруты выйдет лишь половина наземного пассажирского транспорта, а после обеда все виды общественного транспорта выйдут на линии в полном составе.

Фото: мэрия Екатеринбурга