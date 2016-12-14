Свердловчанам запретили посещать массовые мероприятия без прививки от кори

14 декабря 2016, 12:47 / Общество

Главный санитарный врач Свердловской области Сергей Кузьмин подписал постановление об ограничительных мероприятиях на территории Свердловской области. В частности, все участники массовых мероприятий теперь обязаны иметь документ о прививке против кори.

- Документом вводится ряд профилактических, противоэпидемических мер, касающихся проведения массовых мероприятий и организации туристических поездок, - пояснила официальный представитель территориального управления Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева. - Все участники массовых мероприятий, организаторы и сопровождающие обязаны иметь при себе прививочный сертификат с соответствующими отметками или справку из поликлиники по месту жительства. Аналогичное требование предъявляется и ко всем участникам организованных групп, выезжающих за пределы Свердловской области, для участия в спортивных, культурных и прочих мероприятиях.

При проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях, организаторы обязаны контролировать усиление дезинфекционного режима.

В Роспотребнадзоре отметили: в настоящее время в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Невьянске, Верхней Салде, Верхней Пышме и ряде других муниципальных образований введены ограничения по посещению образовательных учреждений непривитыми детьми; к работе не допускаются не имеющие прививок против кори сотрудники учебных и лечебно-профилактических организаций.

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