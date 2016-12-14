96-летняя екатеринбурженка получила нагрудный знак "75 лет битвы за Москву"

14 декабря 2016, 13:02 / Общество

Ветеран Великой Отечественной войны Александра Васильева на 97-ом году жизни одна из первых на Урале получила памятный знак "75 лет битвы за Москву". Екатеринбурженка медсестрой прошла с советскими войсками всю войну от Москвы через Прибалтику и Польшу до Германии, пишет пресс-служба городской мэрии.

В Ленинском районе, где живёт Александра Васильева, почётный знак вручат лично ещё двум ветеранам.

- Войну я встретила в Подмосковье, где жила. Окончила акушерскую школу, стала медсестрой. Когда дела на фронте были тяжелыми, а враг почти дошёл до столицы, думали оставить меня для работы в подполье. А уж когда мы его погнали, то прошагала от Москвы вместе с нашими войсками всю страну. Не один раз была ранена. Особенно запомнились страшные бои под Смоленском и в Белоруссии, - рассказала Александра Васильева.

Во время битвы за Москву Александра Васильева встретилась с будущим мужем, поженились они уже после Победы. 

Добавим, знак "75 лет битвы за Москву" изготовлен из золотистого металла. На лицевой стороне изображена Кремлёвская стена, танк Т-34 и группа бойцов. В левой верхней части размещён памятник Минину и Пожарскому, в правой - Сенатская башня Московского Кремля. 

Фото: мэрия Екатеринбурга

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