Губернатор наградил главврача горбольницы № 40 Александра Прудкова знаком отличия

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о награждении главного врача Городской клинической больницы №40 Александра Прудкова региональным знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени.

Напомним, Александр Прудков возглавляет ГКБ № 40 в Екатеринбурге с 2011 года. Он — хирург высшей категории, член-корреспондент РАЕН. В 2015 году он стал лауреатом премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина в номинации "За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины".

Указ о награждении будет опубликован в свежем номере "Областной газеты".