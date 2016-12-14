В нижнетагильских садиках ввели запрет на сладкие подарки

В объединении детских садов "Маячок" вышел приказ о запрете вручения на новогодних утренниках подарков, включающих кондитерские изделия. Родителям предложено положить в мешок Деда Мороза не конфеты, а игрушки и книжки. Дирекция объясняет меру заботой о здоровье воспитанников.

Приказ вышел после того, как директор "Маячка" Надежда Давыдова проверила подарки, которые новогодний дедушка должен был вручать детям одной из групп на празднике. Некоторые изделия не соответствовали требованиям безопасности пищевой продукции. Чтобы исключить риски, восемь садиков, входящих в объединение, отказались от сладостей в нарядных коробках.

Родители, уже собравшие деньги на подарки, поначалу восприняли запрет в штыки, но затем смирились: за всё, что скушают дети в стенах садика, ответственность несут сотрудники. Им и решать, что можно дарить на утреннике, а что – не стоит.

С позицией дирекции детских садов солидарен и Роспотребнадзор. Ежегодно в декабре сотрудники нижнетагильского отдела выходят в "сладкие" рейды. Ни разу они не вернулись с пустыми руками. Постоянные претензии возникают у них к шоколадным яйцам в фольге и шоколадным фигуркам Деда Мороза. Срок годности и состав этих угощений можно прочитать, только развернув товар. А кто вам это позволит сделать до кассы? Кроме того, под фольгой не раз попадался побелевший и начавший крошиться шоколад.