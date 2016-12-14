Экспертный совет фестиваля "Старый Новый Рок" определит лучшие группы страны
14 декабря 2016, 12:37
15 декабря в 11:00 в VIP-переговорной Президентского центра имени Б.Н. Ельцина (улица Бориса Ельцина, 3а) состоится заседание экспертного совета фестиваля "Старый Новый Рок". На заседании будет определён окончательный состав участников фестиваля "Старый Новый Рок". Из заявленных претендентов будет отобрано 30 молодых групп.
По окончании встречи члены экспертного совета ответят на вопросы журналистов.
Члены экспертного совета:
- Владимир Шахрин (группа "ЧАЙФ", председатель оргкомитета фестиваля);
- Евгений Горенбург (группа "ТОП", директор фестиваля);
- Алексей Хоменко (экс-"Наутилус Помпилиус");
- Владимир Бегунов ("ЧАЙФ")"
- Владимир Елизаров (студия звукозаписи "SVE-Records");
- Михаил Симаков ("Апрельский Марш");
- Олег Гененфельд ("Смысловые галлюцинации", Медиа-Лаборатория "S.G.T.R.K").
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