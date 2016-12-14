Экспертный совет фестиваля "Старый Новый Рок" определит лучшие группы страны

15 декабря в 11:00 в VIP-переговорной Президентского центра имени Б.Н. Ельцина (улица Бориса Ельцина, 3а) состоится заседание экспертного совета фестиваля "Старый Новый Рок". На заседании будет определён окончательный состав участников фестиваля "Старый Новый Рок". Из заявленных претендентов будет отобрано 30 молодых групп.

По окончании встречи члены экспертного совета ответят на вопросы журналистов.

Члены экспертного совета: