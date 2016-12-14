Евгений Куйвашев наградил директора Свердловской филармонии Александра Колотурского знаком отличия

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о награждении директора Свердловской государственной академической филармонии Александра Колотурского знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.

Напомним, Александр Колотурский родился в 1946 году в Пловдиве (Болгария). В 1969 году он с отличием окончил факультет народных инструментов Уральской государственной консерватории по классу баяна. В том же году стал директором Асбестовского музыкального училища, которым руководил в общей сложности 13 лет. С 1981 по 1989 год трудился на разных должностях в учреждениях культуры Среднего Урала. С 1989 года и по сей день руководит Свердловской филармонией.

Указ о награждении будет опубликован в свежем номере "Областной газеты".