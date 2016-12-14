Чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону запретили проводить в России
14 декабря 2016, 13:42 / Спорт
Международная федерация по бобслею и скелетону (IBSF) заявила о переносе чемпионата мира-2017 из российского города Сочи. Новые место и страну, где пройдёт турнир, назначат в ближайшие дни, сообщает пресс-служба организации.
"Исполнительный комитет IBSF почувствовал, что в это трудное время благоразумно не организовывать такое мероприятие в России", сказано в заявлении Международной федерации по бобслею и скелетону.
В пресс-службе организации сообщают о том, что решение принято, чтобы спортсмены и тренеры всех стран могли участвовать в турнире, который был бы сфокусирован на спорте, а не на обвинениях и дискуссиях. Кроме того, российская Федерация бобслея приложила большие усилия в подготовке к соревнованиям, но в нынешних условиях было бы практически невозможно оценить их в полной мере.
Напомним, чемпионат мира - 2017 по бобслею и скелетону должен был пройти в Сочи в 2017 году с 13 по 26 февраля. Ранее о бойкоте турнира объявили команды Латвии и Южной Кореи после публикации второй части скандального доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.