Чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону запретили проводить в России

Международная федерация по бобслею и скелетону (IBSF) заявила о переносе чемпионата мира-2017 из российского города Сочи. Новые место и страну, где пройдёт турнир, назначат в ближайшие дни, сообщает пресс-служба организации.

"Исполнительный комитет IBSF почувствовал, что в это трудное время благоразумно не организовывать такое мероприятие в России", сказано в заявлении Международной федерации по бобслею и скелетону.

В пресс-службе организации сообщают о том, что решение принято, чтобы спортсмены и тренеры всех стран могли участвовать в турнире, который был бы сфокусирован на спорте, а не на обвинениях и дискуссиях. Кроме того, российская Федерация бобслея приложила большие усилия в подготовке к соревнованиям, но в нынешних условиях было бы практически невозможно оценить их в полной мере.