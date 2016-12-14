Каменская епархия закупила дрова 79 малоимущим семьям

С начала октября в ходе благотворительной акции "Подари дрова" Каменская епархия сумела собрать более 632,5 тыс. рублей. На эти деньги были закуплены дрова для 79 малоимущих семей, проживающих в домах с печным отоплением.

- Акция "Подари дрова" проходила в Каменской епархии в октябре-декабре, - сообщили "ОГ" в Каменской епархии. - В рекордно короткие сроки - меньше чем за две недели - было собрано 632 672 рубля. На эти деньги закупили дрова для 79 малоимущих семей, которые проживают в домах с печным отоплением.

Сейчас идёт активная доставка дров адресатам.

Отметим, организаторы ставили целью акции обеспечение дровами 134 дворов в 11 районах, находящихся на территории Свердловской области.