Сотрудники МЧС расскажут о правилах запуска пиротехники
14 декабря 2016, 13:54
15 декабря в 16.00 на открытой площадке по адресу: проспект Ленина, 1, сотрудники МЧС Екатеринбурга проведут учебное занятие по правилам запуска пиротехнических изделий.
Инспектора государственного пожарного надзора расскажут, на что необходимо обращать внимание при покупке пиротехнических изделий, о правилах хранения, безопасного запуска и утилизации взрывоопасного изделия.
В рамках занятия будет произведён запуск различных видов пиротехники.
Мероприятие проводится в рамках операции "Новый год".
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