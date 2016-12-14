Сотрудники МЧС расскажут о правилах запуска пиротехники

15 декабря в 16.00 на открытой площадке по адресу: проспект Ленина, 1, сотрудники МЧС Екатеринбурга проведут учебное занятие по правилам запуска пиротехнических изделий.

Инспектора государственного пожарного надзора расскажут, на что необходимо обращать внимание при покупке пиротехнических изделий, о правилах хранения, безопасного запуска и утилизации взрывоопасного изделия.

В рамках занятия будет произведён запуск различных видов пиротехники.

Мероприятие проводится в рамках операции "Новый год".