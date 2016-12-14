Места в паркингах Екатеринбурга за год подешевели на 11%

Екатеринбургские автовладельцы теряют интерес к покупке мест в паркингах: за год цены упали на 11%.

Как сообщает N1.RU, в конце 2015 года средняя стоимость одного места в паркингах Екатеринбурга достигала 630,3 тыс. рублей, а теперь она упала до 562,9 тыс. рублей.

Одновременно снижается спрос и на гаражи: за год зафиксировано снижение цен на 8 %. Если год назад средняя цена выставленного на продажу гаража равнялась 541,1 тыс. рублей, то теперь она уменьшилась до 498,1 тыс. рублей.

Интересный нюанс: такое падение интереса к приобретению мест в паркингах в собственность никак не сказалось на желании екатеринбуржцев арендовать места для своих автомобилей. Стоимость аренды места в паркинге за прошедший год никак не изменилась: средняя ставка по городу держится на уровне 4 300 рублей в месяц.