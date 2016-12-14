В сирийском Алеппо боевики возобновили атаки на правительственные войска

Блокированные в Восточном Алеппо боевики вопреки договорённостям о прекращении огня в городе, перегруппировались и предприняли новую атаку на силы правительственных войск, сообщают федеральные информагентства со ссылкой на представителей Центра по примирению враждующих сторон Минобороны РФ.

- В соответствии с договорённостями представителей сирийских властей с лидерами вооружённых формирований в восточных районах Алеппо, российским Центром примирения враждующих сторон был подготовлен вывод из города боевиков в направлении Идлиба, - приводит ТАСС выдержку из сообщения Центра. - Вывод боевиков планировался около 6.00 часов местного времени пассажирскими автобусами через коридор в квартале Салах-ад-Дин. После прибытия транспорта к ранее обговорённому месту погрузки, со стороны боевиков начался обстрел колонны.

По имеющейся информации, атака террористов была отбита, сирийская армия продолжает операцию по окончательному освобождению Алеппо от террористов.