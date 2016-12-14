Уральцы могут прогуляться вокруг Ельцин Центра не выходя из дома

14 декабря 2016, 14:37 / Общество

На портале "Яндекс.Карты" обновились панорамы Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Пользователи Сети могут посмотреть на Ельцин Центр, прогуляться по набережной Городского пруда, Октябрьской площади и увидеть арт-объект на Красноармейской улице.

В сентябре автомобиль со специальным  фотооборудованием на крыше побывал в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Это его четвёртая поездка в Свердловскую область. Последний раз панорамные виды Екатеринбурга и пригородов обновлялись в июле 2015 года. 

- Панорамомобиль сделал порядка 19 тыс. фотографий. Из них получилось 4,7 тыс. круговых панорам, которые охватывают 226 километров улиц и дорог в Екатеринбурге и Верхней Пышме, - сообщила региональный представитель компании "Яндекс" Александра Репьёва.

Пользователи сети могут увидеть районы новостроек: Калиновский кварталЖК "Мичуринский" и ЖК "Авангард", - прогуляться по окрестностям Центрального стадиона и аэропорта Кольцово. Обновились и панорамы автодорог, появился недавно открытый юго-западный участок ЕКАД.

На панорамах Верхней Пышмы теперь хорошо виден музей "Военная слава Урала", можно посмотреть на открытый прошлым летом путепровод и новые дома на улице Машиностроителей.

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