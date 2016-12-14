Уральский писатель выдвинут на присуждение Госпремии РФ

Комиссия по присуждению Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова утвердила перечень работ, выдвинутых на соискание премии за 2016 год. В номинации "Произведения в области литературы и искусства" в список претендентов включён уральский писатель Александр Кердан за книгу "Экипаж машины боевой".

Напомним, Александр Кердан - полковник запаса, в 1990-е годы проходил военную службу в должности старшего постоянного корреспондента центрального общественно-политического и литературно-художественного журнала Министерства обороны РФ "Ориентир" по Уральскому военному округу. В настоящее время - координатор Союза писателей России по Уральскому федеральному округу.