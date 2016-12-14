Уральский писатель выдвинут на присуждение Госпремии РФ

2 часа назад
«На Новый год я подарю тебе совесть…»
Письма Деду Морозу пишут многие (и не только дети). А вот ответные послания получают только счастливчики. «КБ» удалось найти несколько таких примеров.
22 часа назад
«Жизнь и смерть» – лучший в мире снимок о проблемах дикой природы
Журнал «National Geographic» назвал победителей премии «Лучший фотограф дикой природы» за 2016 год. Свердловский фотограф Вадим БАЛАКИН стал единственным участником из России, кто получил престижную премию. Его снимок «Жизнь и смерть», на котором изображены останки белого медведя на острове Шпицбергене, стал лучшим в номинации «Окружающая среда».
22 часа назад
Мужской спектакль о России
Сегодня в Екатеринбурге – премьера мюзикла «Декабристы»
12 декабря 2016
«Снежная королева» на Урале стала сказкой не только «для маленьких»
Если известный композитор Артём Васильев, автор музыки к блокбастерам «Экипаж» и «София», восемь(!) раз переписывает Ирландский танец к балету «Снежная королева», то явно же: заказ Екатеринбургского оперного театра для него – не проходная работа. А стало быть, премьеру «Снежной королевы» как минимум стоит увидеть. И не переживайте, если вышли из подросткового возраста. Хореограф Вячеслав Самодуров поставил сказку не только «для маленьких».
12 декабря 2016
Снежную королеву лишили прописки в Лапландии
Если известный композитор Артём Васильев, автор музыки к блокбастерам «Экипаж» и «София», восемь(!) раз переписывает Ирландский танец к балету «Снежная королева», то явно же: заказ Екатеринбургского оперного театра для него – не проходная работа. А стало быть, премьеру «Снежной королевы» как минимум стоит увидеть. И не переживайте, если вышли из подросткового возраста. Хореограф Вячеслав Самодуров поставил сказку не только «для маленьких».
9 декабря 2016
«Мы прошли войну вместе с Россией. Мы и сегодня вместе»
В канун Дня Героев Отечества в одном из кинотеатров города фильм «28 панфиловцев» посмотрели руководители дипломатических миссий, находящихся в зоне ответственности представительства МИД РФ в Екатеринбурге, а также иностранные студенты уральских вузов. Напомним, что панфиловская дивизия была сформирована в городах Алма-Ате Казахской ССР и Фрунзе Киргизской ССР, а в её состав входили украинцы, русские, казахи, киргизы.
9 декабря 2016
Премьеру балета "Снежная королева" представит Екатеринбургский театр оперы и балета
Екатеринбургский оперный театр представил сегодня (пока - только прессе) свой новый балет "Снежная королева", которой театр завершает 2016 год. Оригинальная хореографическая версия известной сказки Андерсена - очередная работа известного хореографа Вячеслава Самодурова, очередная интерпретация литературной классики (предыдущая его постановка в этом же театре - "Ромео и Джульетта").
8 декабря 2016
Леонид Юзефович: «Мою книгу о современности тут же окрестят историческим романом»
Книгой года назван роман Леонида ЮЗЕФОВИЧА «Зимняя дорога». Книга о противостоянии между белым генералом и его красным противником – а по сути, о бессмысленности этого противостояния. «Зимняя дорога» способна остановить для читателя время, завладеть его вниманием и удержать от первой до последней строки.
8 декабря 2016
Людмила Улицкая: «К такой элите я хотела бы принадлежать»
Если Леонид Юзефович в этом году победил в «Большой книге» по мнению экспертного совета, то читательские голоса вновь принадлежат Людмиле УЛИЦКОЙ. На суд публики она представила роман «Лестница Якова», который, по словам самой писательницы, станет последним в её литературной карьере.
8 декабря 2016
Кто взошёл на литературный олимп?
Крупнейшая литературная премия страны объявила победителей. «Большой книгой» в этом году назван роман пермского автора Леонида Юзефовича «Зимняя дорога». Кстати, за награду боролись ещё два уральских писателя — Алексей Иванов и Анна Матвеева. Журналисты «ОГ» находились
в Доме Пашкова и увидели большое литературное событие изнутри. А также поговорили с победителями.