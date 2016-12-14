Госжилстройнадзор выявил 24,5 тысячи нарушений в деятельности управляющих компаний Среднего Урала
14 декабря 2016, 15:32 / Общество
За январь — ноябрь 2016 года инспекторы департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области выявили в деятельности управляющих компаний 24,5 тыс. нарушений.
Как сообщает областной департамент информполитики, такое количество нарушений обнаружено в результате обследования 9 тыс. многоквартирных домов. По результатам проверок возбуждено 1446 дел об административных правонарушениях, 1062 из которых уже переданы в суд. В общей сложности управляющие компании нашего региона оштрафованы на 34,8 млн рублей.
По словам директора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексея Россолова, среди выявленных недостатков были и очень серьёзные.
В частности, зафиксировано 330 случаев несоблюдения правил внутреннего устройства газоснабжения, 130 случаев нарушения требований эксплуатации лифтового оборудования, 1025 случаев несоблюдения регламентов подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону.