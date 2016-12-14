Госжилстройнадзор выявил 24,5 тысячи нарушений в деятельности управляющих компаний Среднего Урала

За январь — ноябрь 2016 года инспекторы департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области выявили в деятельности управляющих компаний 24,5 тыс. нарушений.

Как сообщает областной департамент информполитики, такое количество нарушений обнаружено в результате обследования 9 тыс. многоквартирных домов. По результатам проверок возбуждено 1446 дел об административных правонарушениях, 1062 из которых уже переданы в суд. В общей сложности управляющие компании нашего региона оштрафованы на 34,8 млн рублей.

По словам директора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексея Россолова, среди выявленных недостатков были и очень серьёзные.