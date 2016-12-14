Уральцы любовались звёздным дождём Геминиды. Фотографии астрономического явления
14 декабря 2016, 16:02 / Общество
В ночь с 13 на 14 декабря екатеринбуржцы любовались интенсивным метеорным потоком Геминиды. "ОГ" представляет серию любительских и профессиональных фотографий этого астрономического явления.
Фото: Александр Красильников
Фото: Алексей Исаков
По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, в час над Екатеринбургом пролетало порядка 100 метеоров, но яркий свет полной Луны скрыл слабые метеоры, позволив наблюдать только самые эффектные из них.
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