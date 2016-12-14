Уральцы любовались звёздным дождём Геминиды. Фотографии астрономического явления

В ночь с 13 на 14 декабря екатеринбуржцы любовались интенсивным метеорным потоком Геминиды. "ОГ" представляет серию любительских и профессиональных фотографий этого астрономического явления.

Фото: Александр Красильников

Фото: Алексей Исаков

По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, в час над Екатеринбургом пролетало порядка 100 метеоров, но яркий свет полной Луны скрыл слабые метеоры, позволив наблюдать только самые эффектные из них.