Роскомнадзор наказал "Мотив" за "мобильное рабство"

Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу требует привлечь к ответственности оператора мобильной связи "Мотив" (юридическое лицо — ООО "Екатеринбург-2000"). Как сообщили "ОГ" в ведомстве, это решение связано с невыполнением требований федерального законодательства по переносу абонентского номера. Проверка была проведена по обращению гражданина. Управление Роскомнадзора зафиксировало нарушения, однако с чем именно они были связаны в ведомстве не уточняют.

Однако в управлении напоминают, что процедура перенесения абонентского номера жестко регламентирована и не подлежит трактовке. "В действиях "Екатеринбург-2000" были обнаружены признаки административно наказуемого деяния, поэтому в отношении ООО "Екатеринбург-2000" было возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ", - сказано в сообщении Роскомнадзор по УрФО.

В ведомстве также сообщили, что это первая подобная претензия к региональному оператору связи. Ранее надзорное ведомство выявляло аналогичные нарушения у представителей "большой тройки" ("Билайн", МТС, Мегафон) и подавало иски о привлечении их к ответственности. Однако судебные решения ещё не вынесены, поэтому как будет складываться правовая практика пока не понятно.

"Процесс переноса номера – сложная процедура, которая может затянуться по разным причинам. Мы сами не раз сталкивались с тем, что абоненты не могли перейти к нам из-за невнимательности самого абонента или каких-то технических ошибок на стороне оператора-донора. Одно можем сказать точно. Мы всегда действуем в рамках закона и уважаем право выбора абонентов. Поэтому "насильно" в своей сети никого не удерживаем. Что касается статистики переносов, их количество – в пределах наших ожиданий", - сообщили в пресс-службе компании, заявив, что данные по уходу абонентов относятся к коммерческой тайне.