Аномальные морозы идут на Средний Урал

Свердловчан ждёт аномально холодная неделя.

Судя по информации, размещённой на GISMETEO, жестокие морозы придут в Свердловскую область 18 декабря и уйдут только 24 декабря.

Самыми холодными днями предстоящей недели станут 20 и 21 декабря, когда даже днём температура воздуха не прогреется выше минус 33-37 градусов по Цельсию. Только к четвергу в регионе пойдёт снег и температура начнёт медленно повышаться. 22 декабря — до минус 26 градусов, а к субботе, 24 декабря — до минус 13 градусов.