95-летнему педагогу Марии Кирилловой вручили региональный знак отличия

Сегодня первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев вручил профессору кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета Марии Кирилловой знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени.

Указ о награждении 95-летнего педагога из УрГЮУ губернатор Евгений Куйвашев подписал ещё 7 июня 2016 года. Но церемония вручения состоялась только сейчас.

Жизнь Марии Кирилловой связана с юриспруденцией уже более семидесяти лет. На сегодняшний день она преподаёт сразу в двух вузах: УрГЮУ и Уральском институте экономики, управления и права.

Фото: Алексей Кунилов