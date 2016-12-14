Московская фирма банкротит "Уралтрансмаш"

В Арбитражный суд Свердловской области подано заявление о признании банкротом АО "Уральский завод транспортного машиностроения" ("Уралтрансмаш", входит в "Корпорацию Уралвагонзавод"). Иск составлен московской компанией "Компарекс", которая поставляла заводу программное обеспечение.

Примечательно, что речь идёт не о собственной разработке "Компарекс", а о продукте компании "Майкрософт Айрлэнд Оперейшнз Лимитед", у которой столичная фирма получила лицензию. Контракт с сублизиатом был заключен летом 2014 года. По условиям договора, "Уралтрансмаш" получил права на программное обеспечение для ЭВМ и должен был выплатить за три года вознаграждение в размере почти 32 млн рублей. Однако, согласно материалам суда, завод оплатил только часть услуги, осуществив два транша. Чтобы получить долг в размере более чем десять миллионов рублей, ООО "Компарекс" обратилось в суд ещё в 2015 году. Арбитраж требования удовлетворил, однако "Уралтрансмаш" погасить этот долг не смог. "Компарекс"- очередной кредитор предприятия, который больше года пытается урегулировать свои финансовые проблемы с контрагентами и банками.

Ранее заявление о банкротстве предприятия подавала строительная компания "Авангардстрой" из Екатеринбурга, которая потребовала с "Уралтрансмаша" почти 10 млн рублей. Общий размер задолженности (по данным базы "Картотека") по исполнительным листам в 2016 году достиг почти 90 млн рублей.