В УрГПУ стартует подготовка общественных наблюдателей для ЕГЭ

С января будущего года в России стартует подготовка общественных наблюдателей, которые будут работать на ЕГЭ предстоящей весной.

Как сообщает областной департамент информполитики, этот вопрос обсудили на совещании в Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ).

По словам заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Анзора Музаева, к подготовке общественных наблюдателей за последние годы подключились уже 36 вузов России.