В УрГПУ стартует подготовка общественных наблюдателей для ЕГЭ
14 декабря 2016, 17:50 / Общество
С января будущего года в России стартует подготовка общественных наблюдателей, которые будут работать на ЕГЭ предстоящей весной.
Как сообщает областной департамент информполитики, этот вопрос обсудили на совещании в Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ).
По словам заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Анзора Музаева, к подготовке общественных наблюдателей за последние годы подключились уже 36 вузов России.
— Сегодня на базе УрГПУ есть специальные курсы для подготовки наблюдателей. Желающие работать в этом качестве должны пройти обучение, сдать экзамены, и лишь получив сертификат, можно претендовать на оформление специальной аккредитации, — рассказал об участии свердловчан в этой программе областной министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов.