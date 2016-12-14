В прокуратуру ЦВО на нарушение жилищных прав пожаловались 300 военнослужащих

За 11 месяцев 2016 года в военную прокуратуру Центрального военного округа поступили порядка 300 обращений военнослужащих с жалобами на нарушения жилищных прав. Как сообщил военный прокурор ЦВО генерал-лейтенант юстиции Евгений Иванов, треть этих жалоб оказались обоснованными.

По словам руководителя надзорного органа, в ходе проведённых проверок было установлено, что основные нарушения в этом направлении связаны с неправомерными основаниями для отказа в положенных военнослужащим выплатах, неправомерным изменением размера причитающихся выплат и необоснованным исключением из списков очередников.

Данную информацию Евгений Иванов озвучил на открытом форуме военной прокуратуры ЦВО, состоявшемся в пресс-центре ТАСС-Урал.