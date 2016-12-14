В ЦВО восстановлены права 114 сирот, не получавших надбавку к денежному довольствию

14 декабря 2016, 19:23 / Общество

С начала года в частях и соединениях Центрального военного округа были восстановлены права 114 военнослужащих из числа сирот. Как сообщил военный прокурор ЦВО генерал-лейтенант юстиции Евгений Иванов, все эти военнослужащие относятся к категории детей-сирот и имеют право на установленные законом дополнительные выплаты и надбавки, но по тем или иным причинам командование отказывало им в этом.

Данная проблемы была озвучена в среду, 14 декабря, в ходе пресс-конфенции, посвящённой открытому форуму военной прокуратуры ЦВО.

По словам Евгения Иванова, зачастую причиной подобных нарушений становится бездушие руководителей, которые просто не вникают в суть проблемы и не собираются их решать, когда к ним обращаются подчинённые. В результате военнослужащие вынуждены обращаться в прокуратуру, которая проводит проверку и выявляет нарушения.

Отметим, в соответствии с законодательством РФ военнослужащие по призыву из числа детей-сирот в качестве мер социальной поддержки имеют право на ежемесячную надбавку к денежному довольствию, а также на единовременное пособие при увольнении в запас.

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