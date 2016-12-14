В 2016 году в ЦВО зафиксировано только 95 случаев неуставных взаимотношений

За 11 месяцев 2016 года в частях и соединениях Центрального военного округа зарегистрировано только 95 случаев "дедовщины". Как сообщил военный прокурор ЦВО генерал лейтенант юстиции Евгений Иванов на открытом форуме, этот показатель в разы меньше, чем в предыдущие годы.

- Если в 2011 году у нас в округе было возбуждено 338 уголовных дел по факту неуставных взаимоотношений, то в 2013 году этот показатель составлял уже 204 уголовных дела, - заявил руководитель надзорного органа. - С начала этого года было зафиксировано всего 95 подобных случаев.

По словам Евгения Иванова, борьба с неуставными отношениями стала первоочередной задачей, и это дало соответствующие результаты: ни один военнослужащий из-за неуставных отношений не погиб.