Приедет ли Никита Михалков в Екатеринбург?

14 декабря 2016, 21:13 / Общество

Екатеринбург замер в ожидании российского кинорежиссёра Никиты Михалкова, который выступил с резкой критикой Ельцин Центра.

Никиту Сергеевича ждут организаторы боксёрского шоу в Екатеринбург-ЭКСПО. Спортивное зрелищное мероприятие состоится в столице Урала в субботу, 17 декабря.

Устроители шоу уверяют, что от официальных представителей Никиты Михалкова они получили устное подтверждение - титулованный режиссёр планирует прибыть на мероприятие.

– Устное согласие мы получили. Однако никаких документальных подтверждений у нас нет. Он просто приедет и разместится в зале, – рассказали они.

В пресс-службе Михалкова журналисту "ОГ" сообщили, что в расписании обладателя "Оскара" посещение Екатеринбурга не запланировано. Однако не стали заверять, что визит не состоится.

 – Мы пока не можем сами связаться с Никитой Сергеевичем. Он не выходит на связь. В расписании визита в Екатеринбург нет, – отметили в пресс-службе.

В Ельцин Центре тоже с нетерпеньем ждут vip-персону.

– Конечно, ждём Михалкова. Но пока не получили от него никакого отклика. Работаем в штатном режиме, музей с 10.00 до 21.00, – уточнили в Ельцин Центре.

До 17 декабря осталось немного времени. Екатеринбург ждёт, последует ли ответ? 

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