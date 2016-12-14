Приедет ли Никита Михалков в Екатеринбург?

Сюжет
Никита Михалков vs Ельцин Центр
Никита Михалков заявил, что деятельность Ельцин Центра разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно.
2 часа назад
В Свердловской области вручены награды лучшим благотворителям 2016 года
Вчера в Доме Севастьянова традиционной церемонией награждения лучших благотворителей акончились Дни милосердия, которые уже в 21-й раз прошли в области. Вклад только производственных предприятий региона в благотворительные акции составил 9 млрд рублей. Главная награда «Лучший благотворитель 2016 года» присуждена АО «Уралэлектромедь». Почётный знак директору предприятия Владимиру Колотушкину (слева) вручил вице-губернатор Павел Креков
2 часа назад
Как проверить, верная ли сумма указана в квитанции за тепло?
На Среднем Урале изменилась система расчёта оплаты теплоснабжения. До июля 2016 года ежемесячная сумма была фиксированной и зависела от среднемесячного объёма энергии, который высчитывался на основе показателей прошлого года. Как писала «ОГ» в номере за 6.12.2016, теперь сумма каждый месяц будет меняться и зависеть от фактического объёма потреблённой энергии. Чем ниже температура за окном, тем выше температура теплоносителя, тем выше «ценник» в квитанции.
3 часа назад
И в прорубь с головой…
Уральские любители зимнего плавания в проруби на Шарташе сыграли в водное поло.
3 часа назад
Московская фирма банкротит «Уралтрансмаш»
В Cвердловский арбитражный суд подано заявление о признании банкротом АО «Уралтрансмаш»
3 часа назад
В Областной детской больнице — новый главный врач
Пост руководителя главной клиники для подрастающего поколения в Свердловской области занял Олег Аверьянов, до этого возглавлявший Детскую городскую клиническую больницу №11 Екатеринбурга.
4 часа назад
Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Любовь Малямова*.
Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Любовь Малямова*.
В этом году мы ввели новый подход по организации медицинской реабилитации детей, подготовлены нормативные документы, появилась новая специальность — врач-реабилитолог, оснащены и готовы принять пациентов на реабилитацию несколько медучреждений.
4 часа назад
Упаковки дешёвых лекарств «похудеют»
Минздрав России разработал проект постановления, по которому предлагается изменить правила государственной регистрации предельных отпускных цен, назначаемых производителям на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Документ опубликован 13 декабря на федеральном портале проектов нормативных актов.
4 часа назад
У медсестёр в ОДКБ №1 появились зачётные книжки
В Областной детской клинической больнице №1 ввели зачёты для среднего медперсонала. Теперь каждые полгода медсёстры, фельдшера, акушерки и лаборанты будут демонстрировать свои знания экспертной группе.
4 часа назад
Травяные напитки не столь безвредны, как кажется
Травяные чаи сегодня можно увидеть не только в аптеках, но и в обычных супермаркетах. И в разгар сезона простуд волей-неволей взгляд обращается в их сторону: «А вдруг помогут иммунитет укрепить, от заразы уберегут»…
4 часа назад
Алексей Миронов, начальник СвЖД: «Мы стремимся предложить такие услуги, чтобы предприятия могли развиваться, пассажиры получали больше комфорта, а государство — комплексный эффект от железнодорожных перевозок»
Снижение активности на мировых рынках и общее сжатие экономики заставляет производителей товаров и услуг искать возможности увеличить ценность своего продукта для клиента