"Грифоны" одержали волевую победу в дерби с Ревдой
14 декабря 2016, 21:14 / Спорт
В захватывающем по сюжету свердловском дерби с участием двух свердловских команд екатеринбургский "Урал" вырвал победу в матче регулярного чемпионата мужской баскетбольной суперлиги у ревдинского "Темпа-СУМЗ-УГМК" со счетом 91:84 (29:16, 19:21, 7:28, 36:19).
Украшением матча стала захватывающая снайперская дуэль двух разыгрывающих, которую в итоге выиграл екатеринбуржец Максим Ткаченко (23 очка) против 21 очка у ревдинца Антона Глазунова.
Центровой "Темпа" Сергей Караулов сделал "дабл-дабл" - 14 очков и 11 подборов.
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