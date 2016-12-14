"Грифоны" одержали волевую победу в дерби с Ревдой

В захватывающем по сюжету свердловском дерби с участием двух свердловских команд екатеринбургский "Урал" вырвал победу в матче регулярного чемпионата мужской баскетбольной суперлиги у ревдинского "Темпа-СУМЗ-УГМК" со счетом 91:84 (29:16, 19:21, 7:28, 36:19).

Украшением матча стала захватывающая снайперская дуэль двух разыгрывающих, которую в итоге выиграл екатеринбуржец Максим Ткаченко (23 очка) против 21 очка у ревдинца Антона Глазунова.

Центровой "Темпа" Сергей Караулов сделал "дабл-дабл" - 14 очков и 11 подборов.