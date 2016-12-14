Журнал Forbes назвал Владимира Путина самым влиятельным человеком мира

Президент России Владимир Путин возглавил ежегодный рейтинг журнала Forbes самых влиятельных людей мира.

"Российский президент расширил влияние своей страны почти на каждый уголок земного шара. И на родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США Путин получает то, что хочет. Не стесненный устоявшимися мировыми нормами, он смог усилить влияние в последние годы", — пишет издание.