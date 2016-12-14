Росстат: новогодний стол обойдётся российской семье минимум в 1954 рубля

В преддверии праздничных застолий Росстат посчитал во сколько обойдётся российской семье (в расчёте на 4 человек) накрыть новогодний стол.

Стоимость набора продуктов питания в среднем по России составила на конец 2016 года 5585 рублей, что на 3,6% больше, чем годом ранее.

Специалисты Росстата также посчитали сколько будет стоить скромный новогодний стол (на четырёх человек).

Стоимость такого набора на конец нынешнего года составила 1954 рубля, что на 3,9% больше, чем в 2015 году.