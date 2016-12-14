В Екатеринбурге обсудят вопросы развития АПК и импортозамещение

15 декабря в 12:30 в пресс-центре ТАСС (проспект Ленина, 50Б) состоится круглый стол, посвящённый вопросам развития агропромышленного комплекса региона и результатам политики импортозамещения в сельском хозяйстве.

Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, председатель НП "Союз животноводов Урала", председатель Ассоциации отраслевых союзов агропромышленного комплекса Свердловской области, генеральный директор ООО "УГМК-Агро", депутат Законодательного Собрания Свердловской области Илья Бондарев, заместитель председателя Ассоциации "Уральский агропромышленный университетский комплекс", проректор Уральского аграрного университета Борис Воронин, руководитель департамента сельского хозяйства и продовольствия Представительства по торговле и инвестициям Посольства Франции в России Наталья Штыкало (по скайпу), основатель екатеринбургской сыроварни Fratelli Spirini ("Братья Спирины") Александр Спирин, заместитель директора Свердловского филиала АО "Россельхозбанк" Ольга Шахмина и заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Светлана Терехова расскажут о темпах развития АПК в регионе, основных перспективных направлениях развития сельского хозяйства, инвестициях государства в сельхозсектор, об использовании новых современных технологий.

Участники обсудят вопросы продовольственной безопасности, участие в ее решении представителей отраслевых союзов предприятий АПК. Кроме того, в повестке вопросы цены и качества сельхозпродукции, проблемы взаимоотношений аграриев с банковским сектором, сетевыми магазинами, основные кадровые проблемы агросектора.