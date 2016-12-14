Губернатор Свердловской области проведёт приём олимпийцев и паралимпийцев

14 декабря 2016, 23:15

15 декабря в 16:00 в Доме Севастьянова (проспект Ленина, 35) губернатор Евгений Куйвашев проведет прием участников XXXI Олимпийских летних игр и открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включенным в программу XV Паралимпийских летних игр и их тренеров.

Глава региона по поручению Президента РФ наградит спортсменов и их наставников денежными премиями, а также почетными грамотами и благодарственными письмами.

Аккредитация до 12:00 15 декабря по тел. 354-00-84.

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