В областном суде огласят приговор разбойникам из Нижнего Тагила

14 декабря 2016, 23:24

15 декабря в 10:00 в Свердловском областном суде (улица Московская, 120, зал №4А, 3 этаж корпуса "А") судья Денис Меледин огласит приговор по делу преступной группы из Нижнего Тагила, специализировавшейся на разбойных нападениях. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, вердиктом которых двое из семи подсудимых были оправданы. 

На скамье подсудимых оказались 7 жителей Нижнего Тагила, которые обвинялись в бандитизме, в серии разбойных нападений и грабежей, вымогательстве, мошенничестве. По версии следствия, преступная группа имела на вооружении пистолеты, револьвер, мачете. Преступления совершались в Нижнем Тагиле в период с весны 2014 года по июль 2015 года. Жертвами нападений становились жители района Вагонка.

Коллегия присяжных посчитала не доказанным такой состав преступления как "банда", а из 26 эпизодов разбойных нападений и грабежей оставили только 5. Кроме того, из целого арсенала оружия, которым по версии органов предварительного расследования распоряжались подсудимые, присяжные исключили всё кроме травматического пистолета.

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