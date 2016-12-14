В Екатеринбурге расскажут о портале Госуслуг

5 декабря в 11:00 в офисе "Ростелекома" (улица Луначарского, 134б) заместитель министра транспорта и связи Свердловской области Алексей Рукавишников и директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» Вадим Макаров.

Спикеры расскажут о развитии портала госуслуг, о динамике роста числа пользователей портала в Свердловской области, о наиболее популярных электронных госуслугах и перспективах дальнейшего развития электронного правительства.