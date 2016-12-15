Эксперты подведут итоги года работы закона о банкротстве физических лиц
15 декабря 2016, 05:19
15 декабря в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (проспект Ленина, 20 А, 5 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная последствиям закона о банкротстве физических лиц
Участники пресс-конференции - заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Дмитрий Крашенинников, президент Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих Михаил Сычев, заместитель председателя Свердловской областной экономической коллегии адвокатов Андрей Винницкий, руководитель дирекции качества активов Уральского банка реконструкции и развития Виктор Черванёв -ответят на вопросы:
- Какова ситуация в Свердловской области по количеству должников, которые находятся в процедуре личного банкротства?
- В какую стоимость сегодня обходится процедура банкротства? Сложилась ли необходимость повышать эти затраты?
- Помогает ли закон в действительности ускорить процедуру списания проблемных долгов? Удается ли в ходе банкротства гасить требования кредиторов?
- Сколько длится процедура банкротства и что ее осложняет?
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