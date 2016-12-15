В Екатеринбурге пройдёт форум "Сила Урала - 2016"
15 декабря 2016, 05:40
16 декабря в 10:00 ДК "Урал" стартует Гражданский Форум Свердловской области "Сила Урала - 2016", организованный региональной общественной палатой при поддержке администрации губернатора Свердловской области. В мероприятии примут участие гражданские и общественные активисты, представители общественных объединений и организаций, представители Общественных палат и Общественных Советов, представители органов власти. Форум посвящён итогам работы органов власти и институтов гражданского общества в 2016 году и определению основных направлений совместной работы в 2017 году.
Программа Форума:
10.00 – 11.00
Регистрация участников, приветственный кофе
10.00 – 16.00
Работа тематических выставок
11.00 – 11.45
Тожественное открытие Гражданского Форума Свердловской области "Сила Урала - 2016"
Награждение гражданских активистов
Награждение в номинации "Лидер социального партнерства"
11.45 – 12.30
Пленарное заседание Гражданского форума Свердловской области "Сила Урала - 2016"
Участие гражданского общества в разработке и реализации стратегических планов муниципальных образований Свердловской области
Государственная политика поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской области
"Сила Урала" - новый формат гражданского форума Свердловской области
12.30 – 13.00
Кофе – брейк
13.00 – 14.30
Работа дискуссионных площадок Гражданского форума Свердловской области «Сила Урала – 2016»:
«Организация общественных экспертных советов по разработке стратегических планов муниципальных образований Свердловской области».
«Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций, получившие государственную поддержку в 2016 году».
«Роль гражданского общества в развитии малого и среднего бизнеса Свердловской области».
«Детские и молодежные общественные объединения Свердловской области».
«Волонтерство, добровольчество и социальное партнерство как формы гражданской патриотической.
«Год экологии в Свердловской области в 2017 году».
«Эффективность деятельности общественных советов при исполнительных органах государственной власти Свердловской области».
14.30 – 15.00
Перерыв.
15.00 – 16.00
Подведение итогов Гражданского форума Свердловской области «Сила Урала – 2016» (модераторы секций).
Обобщение итогов работы дискуссионных площадок.