В Екатеринбурге пройдёт форум "Сила Урала - 2016"

16 декабря в 10:00 ДК "Урал" стартует Гражданский Форум Свердловской области "Сила Урала - 2016", организованный региональной общественной палатой при поддержке администрации губернатора Свердловской области. В мероприятии примут участие гражданские и общественные активисты, представители общественных объединений и организаций, представители Общественных палат и Общественных Советов, представители органов власти. Форум посвящён итогам работы органов власти и институтов гражданского общества в 2016 году и определению основных направлений совместной работы в 2017 году.

Программа Форума: