В Екатеринбурге пройдёт форум "Сила Урала - 2016"

15 декабря 2016, 05:40

16 декабря в 10:00 ДК "Урал" стартует Гражданский Форум Свердловской области "Сила Урала - 2016", организованный региональной общественной палатой при поддержке администрации губернатора Свердловской области. В мероприятии примут участие гражданские и общественные активисты, представители общественных объединений и организаций, представители Общественных палат и Общественных Советов, представители органов власти. Форум посвящён итогам работы органов власти и институтов гражданского общества в 2016 году и определению основных направлений совместной работы в 2017 году.

Программа Форума:

10.00 – 11.00

Регистрация участников, приветственный кофе

10.00 – 16.00

Работа тематических выставок

11.00 – 11.45

Тожественное открытие Гражданского Форума Свердловской области "Сила Урала - 2016"

Награждение гражданских активистов

Награждение в номинации "Лидер социального партнерства"

11.45 – 12.30

Пленарное заседание Гражданского форума Свердловской области "Сила Урала - 2016"

Участие гражданского общества в разработке и реализации стратегических планов муниципальных образований Свердловской области

Государственная политика поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской области

"Сила Урала" - новый формат гражданского форума Свердловской области

12.30 – 13.00

Кофе – брейк

13.00 – 14.30

Работа дискуссионных площадок Гражданского форума Свердловской области «Сила Урала – 2016»:

​ «Организация общественных экспертных советов по разработке стратегических планов муниципальных образований Свердловской области».

​ «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций, получившие государственную поддержку в 2016 году».

​ «Роль гражданского общества в развитии малого и среднего бизнеса Свердловской области».

​ «Детские и молодежные общественные объединения Свердловской области».

​ «Волонтерство, добровольчество и социальное партнерство как формы гражданской патриотической.

​ «Год экологии в Свердловской области в 2017 году».

​ «Эффективность деятельности общественных советов при исполнительных органах государственной власти Свердловской области».

14.30 – 15.00

Перерыв.

15.00 – 16.00

Подведение итогов Гражданского форума Свердловской области «Сила Урала – 2016» (модераторы секций).

Обобщение итогов работы дискуссионных площадок.

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