В невьянской колонии пройдёт конкурс на лучший снежный проект

15 декабря 2016, 06:02

16 декабря в 09:30  в ИК-46 (Невьянск,  улица Долгих, 81) посетителям покажут 20-метровую копию крейсера "Аврора",  которую изготовили осужденные из снега. Осужденные всех отрядов примут участие в конкурсе на самый оригинальный проект из снега, который воплотят в своих локальных участках. "Аврора" станет главной скульптурой, установленной на плацу у входа в учреждение.

Посетителям покажут жилое помещение отряда, столовую для осуждённых, студию кабельного телевидения, ознакомят с производством в колонии. Запланированы экскурсия в швейный цех и  столярный цех, который оснащён самым современным оборудованием.

Аккредитация - до 14:00 15 декабря.

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