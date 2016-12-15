В невьянской колонии пройдёт конкурс на лучший снежный проект

16 декабря в 09:30 в ИК-46 (Невьянск, улица Долгих, 81) посетителям покажут 20-метровую копию крейсера "Аврора", которую изготовили осужденные из снега. Осужденные всех отрядов примут участие в конкурсе на самый оригинальный проект из снега, который воплотят в своих локальных участках. "Аврора" станет главной скульптурой, установленной на плацу у входа в учреждение.

Посетителям покажут жилое помещение отряда, столовую для осуждённых, студию кабельного телевидения, ознакомят с производством в колонии. Запланированы экскурсия в швейный цех и столярный цех, который оснащён самым современным оборудованием.

Аккредитация - до 14:00 15 декабря.