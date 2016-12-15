Губернатор Свердловской области проведёт заседание регионального правительства

15 декабря в 10:00 в Доме правительства Свердловской области (Октябрьская площадь, 1, 15 этаж) губернатор Евгений Куйвашев проведет очередное заседание регионального кабинета министров.

Заместитель главы региона Павел Креков доложит о создании условий для развития и самореализации детей в общеобразовательных организациях Свердловской области. Представители управлений образования и руководители школ из муниципалитетов представят свои наработки в организации учебного процесса и воспитании детей.

В ходе заседания планируется рассмотреть 13 проектов постановлений правительства. В частности, в повестке - проекты постановления об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2016 года, об установлении величины прожиточного минимума на первый квартал 2017 года. Также будут рассмотрен проект об утверждении распределения субсидий муниципалитетам на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием.

Кабмин также рассмотрит проект постановления о внесении изменений в госпрограмму "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года". Ряд вопросов касается жилищно-коммунального комплекса, строительства и ремонта дорог, развития транспортной сферы и организации пассажироперевозок.