Сегодня начинается визит Владимира Путина в Японию

Сегодня начинается двухдневный визит Президента России Владимира Путина в Японию.

Как сообщает официальный сайт Кремля, на сегодняшний день запланирована встреча главы нашего государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Нагато (префектура Ямагути). А завтра в Токио состоится пленарное заседание Российско-японского бизнес-форума, на котором выступят Владимир Путин и Синдзо Абэ. Предполагается, что в ходе предстоящих встреч лидеры двух стран обсудят перспективы сотрудничества между Россией и Японией.

Напомним, в преддверии этого визита в Японию Владимир Путин дал интервью японским СМИ – телекомпании "Ниппон" и газете "Иомиури". На эту встречу с журналистами Президент России пришёл с собакой Юмэ породы акита-ину, которую в 2012 году ему подарили власти японской префектуры Акита.