Росстат рассчитал стоимость традиционного новогоднего салата "Оливье"

13 часов назад
Пять лет назад началась политическая карьера Игоря Холманских
В 2011 году на очередной прямой линии с Владимиром Путиным свой вопрос нынешнему президенту, а тогда премьер-министру задал 43-летний начальник сборочного цеха Уралвагонзавода Игорь Холманских. Пройдёт всего полгода, и он будет назначен полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе.
14 часов назад
Дни милосердия закончились церемонией награждения лучших благотворителей
В течение Дней милосердия только производственные предприятия региона внесли в благотворительные акции 9 млрд рублей.
17 часов назад
В Свердловской области вручены награды лучшим благотворителям 2016 года
Вчера в Доме Севастьянова традиционной церемонией награждения лучших благотворителей акончились Дни милосердия, которые уже в 21-й раз прошли в области. Вклад только производственных предприятий региона в благотворительные акции составил 9 млрд рублей. Главная награда «Лучший благотворитель 2016 года» присуждена АО «Уралэлектромедь». Почётный знак директору предприятия Владимиру Колотушкину (слева) вручил вице-губернатор Павел Креков
17 часов назад
Как проверить, верная ли сумма указана в квитанции за тепло?
На Среднем Урале изменилась система расчёта оплаты теплоснабжения. До июля 2016 года ежемесячная сумма была фиксированной и зависела от среднемесячного объёма энергии, который высчитывался на основе показателей прошлого года. Как писала «ОГ» в номере за 6.12.2016, теперь сумма каждый месяц будет меняться и зависеть от фактического объёма потреблённой энергии. Чем ниже температура за окном, тем выше температура теплоносителя, тем выше «ценник» в квитанции.
18 часов назад
И в прорубь с головой…
Уральские любители зимнего плавания в проруби на Шарташе сыграли в водное поло.
19 часов назад
Московская фирма банкротит «Уралтрансмаш»
В Cвердловский арбитражный суд подано заявление о признании банкротом АО «Уралтрансмаш»
19 часов назад
В Областной детской больнице — новый главный врач
Пост руководителя главной клиники для подрастающего поколения в Свердловской области занял Олег Аверьянов, до этого возглавлявший Детскую городскую клиническую больницу №11 Екатеринбурга.
19 часов назад
Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Любовь Малямова*.
Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Любовь Малямова*.
В этом году мы ввели новый подход по организации медицинской реабилитации детей, подготовлены нормативные документы, появилась новая специальность — врач-реабилитолог, оснащены и готовы принять пациентов на реабилитацию несколько медучреждений.
19 часов назад
Упаковки дешёвых лекарств «похудеют»
Минздрав России разработал проект постановления, по которому предлагается изменить правила государственной регистрации предельных отпускных цен, назначаемых производителям на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Документ опубликован 13 декабря на федеральном портале проектов нормативных актов.
19 часов назад
У медсестёр в ОДКБ №1 появились зачётные книжки
В Областной детской клинической больнице №1 ввели зачёты для среднего медперсонала. Теперь каждые полгода медсёстры, фельдшера, акушерки и лаборанты будут демонстрировать свои знания экспертной группе.