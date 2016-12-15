Росстат рассчитал стоимость традиционного новогоднего салата "Оливье"

В этом году россияне потратят до 310 рублей на стандартный набор продуктов для приготовления салата "Оливье". Стоимость блюда для новогоднего стола выросла всего на 1,8% с 2015 года, по подсчётам Росстата.

Согласно Росстату, в рецепт оливье входят: огурцы, зелёный горошек, картофель, морковь, яйца, колбаса варёная, майонез, лук. При этом подешевели картофель, морковь, яйца и лук, а майонез подорожал больше всего - на 8,6% с прошлого года.

Добавим, стоимость всего новогоднего стола для семьи из четырёх человек в среднем по России составит 5 тыс 585 рубля, а эконом-вариант обойдётся в 1 тыс 954 рубля.