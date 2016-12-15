Военным, заключающим краткосрочные контракты, не придётся проходить испытательный срок

В минувшую среду, 14 декабря, на заседании Государственной думы РФ депутаты во втором, основном, и сразу же в третьем, заключительном, чтениях приняли законопроект, который позволит заключать краткосрочные контракты на прохождение военной службы. В ходе чтений в законопроект была внесена поправка: контрактники будут приниматься на службу без испытательного срока, сообщает ТАСС.

Краткосрочные контракты с Министерством обороны РФ будут заключаться "на срок до прекращения обстоятельств, вызвавших необходимость его заключения, но не более чем на 1 год со дня вступления в силу контракта о прохождении военной службы", говорится в сопроводительной записке к документу.

Как сообщалось ранее, законопроект предполагает, что граждане, находящиеся в запасе и военнослужащие срочной службы, если им осталось не больше месяца до увольнения в запас, смогут заключать контракты на срок до года для участия в решении конкретных задач в период чрезвычайных обстоятельств и проведения мероприятий по восстановлению и поддержанию мира.