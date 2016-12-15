На благотворительные цели свердловчане израсходовали в 2016 году свыше 14 млрд рублей

За нынешний год уральцы потратили на благотворительные цели более 14 млрд рублей. Об этом сообщил областной департамент информполитики по итогам церемонии награждения лучших благотворителей Свердловской области.

Напомним, такая церемония ежегодно проводится на Среднем Урале.

— Мы собрались уже 21-й раз для того, чтобы отметить людей и организации, которые по-настоящему творили благо в 2016 году, — сказал вице-губернатор Павел Креков, вручая награды по поручению главы региона Евгения Куйвашева.

Лучшим благотворителем уходящего года названа компания "Уралэлектромедь". Кроме того, отмечены "Евраз НТМК", "Сафьяновская медь" и Уральский завод авто-текстильных изделий.

Среди индивидуальных благотворителей победителем стал гендиректор предприятия "Уралредмет" Андрей Зелянский. Кроме того, отмечены СМИ, активно рассказывавшие о благотворительности в 2016 году: "Областная газета", "Качканарский рабочий", газета "Вперёд", портал "E1", телерадиокомпании "Студия Город" и "Четвёртый канал".

Фото: Александр Зайцев