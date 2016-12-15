Власти Парижа погасили огни на Эйфелевой башне

В минувшую среду, 14 декабря, в 20:00 по местному времени были погашены огни на Эйфелевой башне во французской столице. Как пояснила мэр Парижа Анн Идальго, это было сделано в знак солидарности и поддержки с населением сирийского Алеппо, разрушенного в результате боевых действий.

Как заявила глава муниципалитета, парижане хотят привлечь внимание мировой общественности к необходимости принять срочные меры для урегулирования ситуации в Сирии.

Фото и видео с "погашенной" башней - символом Парижа - были опубликованы пользователями соцсетей.

Отметим, акция по отключению подсветки знаменитого сооружения проводится не первый раз: ранее, к примеру, Эйфелеву башню "гасили" в знак траура по убитым сотрудникам еженедельника Charlie Hebdo.

Отметим, утром в среду блокированные в восточной части Алеппо боевики вновь попытались прорвать кольцо правительственных сил, несмотря на договорённость о прекращении огня и данную им возможность ухода из города. По официальной информации, атаки были отбиты, правительственные войска продолжили зачистку освобождённых кварталов от террористов.