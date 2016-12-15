Антон Шипулин выступит в спринте под 16 номером
15 декабря 2016, 10:29 / Спорт
Сегодня стартует третий этап Кубка мира по биатлону. И первой гонкой в чешском Нове-Место станет спринт, в котором екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин побежит под 16 номером. Екатерина Глазырина тоже внесена в состав сборной на этот этап. Женский спринт состоится завтра.
Соревнования в Нове-Место будут проходить с 15 по 18 декабря. Помимо Антона Шипулина в составе мужской команды в Чехии выступят также: Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко. На Кубок IBU на этот раз отправлен дебютант Юрий Шопин. У женщин состав команды следующий: Екатерина Глазырина, Анастасия Загоруйко, Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова и Светлана Слепцова.Напоминаем, что сейчас Антон Шипулин и Екатерина Глазырина - лучшие из россиян в общем зачёте Кубка мира.
Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место по уральскому времени:
- 15 декабря 21.30 - спринт (мужчины)
- 16 декабря 21.30 - спринт (женщины)
- 17 декабря 19.00 - гонка преследования (мужчины)
- 17 декабря 21.30 - гонка преследования (женщины)
- 18 декабря 15.45 - масс-старт (мужчины)
- 18 декабря 18.15 - масс-старт (женщины)