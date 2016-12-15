В первом полугодии 2017 года Россия снизит добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о графике снижения добычи "чёрного золота" на 2017 год.

Как сообщает "РГ", с января по июнь Россия намерена провести снижение добычи нефти в два этапа. В результате, к началу июля будущего года отечественные нефтяники будут добывать на 300 тыс. баррелей "чёрного золота" в сутки меньше.

Напомним, это необходимо сделать для того, чтобы выполнить недавние договорённости стран ОПЕК и 11 государств, не входящих в картель, о снижении добычи нефти.