Россия обогнала Европу и США по сохранению жизней младенцев

Уровень младенческой смертности в России по итогам января-октября 2016 года оказался ниже, чем в США и странах Европы, входящих во Всемирную организацию здравоохранения.

Об этом доложила Президенту РФ Владимиру Путину Министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Как сообщает Официальный сайт Кремля, по итогам первых десяти месяцев нынешнего года показатель младенческой смертности в нашей стране снизился на 11% и составил 5,9 случая на тысячу родившихся живыми. Для сравнения, в Европе он варьируется между 6,5 и 6,6, а в США равен 6,6.