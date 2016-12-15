Российскую базу в Таджикистане усилили дивизионом РСЗО

15 декабря 2016, 11:04 / Политика

Дислоцированная в Таджикистане 201-я российская военная база (находится в оперативном подчинении Центрального военного округа) усилена дивизионом реактивных систем залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган". Об этом в минувшую среду заявил помощник командующего войсками ЦВО по связям с общественностью Ярослав Рощупкин. Решение о создании нового структурного подразделения уже принято.

- Боевые возможности 201-й военной базы в ближайшее время будут усилены новым подразделением - дивизионом реактивных систем залпового огня "Ураган", - сообщил полковник Рощупкин. - В данный момент завершается поставка техники, при этом численный состав крупнейшей зарубежной военной базы останется в рамках международных соглашений.

Отметим, принятая на вооружение в 1975 году система 9К57 "Ураган" имеет 16 направляющих для стрельбы 270-килограммовыми реактивными снарядами на дальность до 35 км и предназначена для поражения площадных целей. Данный тип РСЗО характеризуется повышенной маневренностью и быстротой развёртывания.

В соответствии с международными договорённостями, российское военное присутствие продлится в Таджикистане до 2042 года.

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