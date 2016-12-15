МЧС предупредило свердловчан о приближении аномальных холодов

Главам муниципальных образований Свердловской области направлено предупреждение о надвигающихся на Средний Урал аномальных морозов. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, самих спасателей на период холодов переведут в режим повышенной готовности.

По информации ведомства, уже сейчас в готовности находятся 44 мобильных пункта обогрева: в случае чрезвычайной ситуации они будут развернуты на автодорогах. В мобильных пунктах в случае необходимости будет оказываться помощь автомобилистам (размещение на ночлег, предоставление интернета и телефонной связи, горячий чай).

В связи с предстоящей аномально-холодной неделей губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 15 декабря поручил министерствам и ведомствам заблаговременно принять меры по недопущению в регионе происшествий, связанных с понижением температуры.

- Прежде всего, необходимо обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад по ликвидации возможных аварий на сетях, предусмотреть возможность перехода на источники резервного электропитания, усилить контроль за работой социально значимых учреждений, особенно, с круглосуточным пребыванием людей, - подчеркнул глава Свердловской области.

По словам губернатора, важно также провести с жителями региона разъяснительную работу об опасности переохлаждения и обморожений, а также ограничить проведение наружных работ.

Напомним, сообщение о надвигающихся морозах поступило в минувшую среду: в период 17 по 21 декабря на севере Свердловской области ожидается аномально холодная погода на 7-13° ниже нормы. Температура воздуха составит ночью -24, -30°, местами до -40°, днем -19,-25°, местами -31°.

В Главном управлении МЧС России по Свердловской области функционирует "горячая линия" для автомобилистов - (343) 371-45-50. По этому телефону можно уточнить прогноз неблагоприятных погодных явлений и обстановку с ДТП на трассах Свердловской области, а также получить помощь в случае возникновения непредвиденных и аварийных ситуаций на автотрассах.

В период низких температур Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности:

исключить работы на открытом воздухе;

ограничить выезд личного автотранспорта. Если поездку невозможно отменить, то в дорогу необходимо взять тёплые вещи, заряженный сотовый телефон, минимальный запас продуктов, термос с горячим чаем;

не выходить в морозы на улицу без крайней необходимости;

не отпускать на прогулки детей;

одеваться теплее, опасаться переохлаждения и обморожения;

на улицах оказывайте помощь пожилым и престарелым людям;

соблюдайте правила пожарной безопасности при использовании печного отопления, электрообогревателей, газовых приборов.

по возможности максимально утеплять и беречь тепло в домах.

В ГУ МЧС России по Свердловской области функционирует "горячая линия" для автомобилистов - (343) 371-45-50.