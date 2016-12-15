Вице губернатор и министр АПК совершат поездку в Ирбитский район
15 декабря 2016, 12:08
16 декабря в 7:00 начнётся рабочая поездка вице-губернатора Алексея Орлова и министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярёва в Камышловский и Ирбитский районы области. Поездка посвящена вопросам развития АПК на местах.
В Камышлове собственниками будет презентован инвестиционный проект оптово-распределительного центра для сбыта сельскохозяйственной продукции, строительство которого начнется в 2017 году.
В Ирбите Орлов и Дегтярев посетят "Ирбитский молочный завод" (сырное производство и производство молочной продукции) с целью ознакомления с производством и оценки потенциала.
По завершению поездки состоится брифинг Орлова и Дегтярева.
Выезд СМИ в Камышлов в 7:00 от резиденции губернатора (до администрации Камышловского городского округа (ул. Свердлова, 41)) и далее в Ирбит. Отъезд в Екатеринбург ориентировочно в 13:30.