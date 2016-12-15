Вице губернатор и министр АПК совершат поездку в Ирбитский район

15 декабря 2016, 12:08

16 декабря в 7:00 начнётся рабочая поездка вице-губернатора Алексея Орлова и министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярёва в Камышловский и Ирбитский районы области. Поездка посвящена вопросам развития АПК на местах.

В Камышлове собственниками будет презентован инвестиционный проект оптово-распределительного центра для сбыта сельскохозяйственной продукции, строительство которого начнется в 2017 году.

В Ирбите Орлов и Дегтярев посетят "Ирбитский молочный завод" (сырное производство и производство молочной продукции) с целью ознакомления с производством и оценки потенциала.

По завершению поездки состоится брифинг Орлова и Дегтярева.  

 Выезд СМИ в Камышлов в 7:00 от резиденции губернатора (до администрации Камышловского городского округа (ул. Свердлова, 41)) и далее в Ирбит. Отъезд в Екатеринбург ориентировочно в 13:30.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше