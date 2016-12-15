Почти 1800 земельных участков подарят свердловским льготникам

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области подготовило 1773 земельных участка для бесплатного предоставления уральским льготникам под индивидуальное жилищное строительство.

Как сообщает областной департамент информполитики, МУГИСО организовало разработку проектов планировок и межевания этих земель. В общей сложности подготовлено 277 гектаров в Екатеринбурге, Верхнем Тагиле, Первоуральске, Каменском районе, Невьянске, Ачите, Реже, Сухом Логу, Белоярском, Артёмовском, Ревде и Богдановиче.

Между прочим, это значительное превышение плана. Изначально на 2016 год МУГИСО намеревалось подготовить для передачи льготникам 230 гектаров.