"Месси" и "Роналду" поздравили с днём рождения Романа Павлюченко

Сегодня, 15 декабря, нападающий ФК "Урал" Роман Павлюченко отмечает 35-й день рождения. Лучшим поздравлением стал клип, где молодые люди в масках футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду исполняют песню, посвящённую екатеринбургскому нападающему, сообщили "ОГ" в пресс-службе клуба.

- Накануне дня рождения ФК "Урал" объявил конкурс среди болельщиков на лучшее поздравление для Романа Павлюченко. В свой юбилей футболист получил порядка двухсот поздравлений: видео, стихотворения с яркими моментами из биографии, добрые слова. Самой яркой работой признан клип, в конце которого сам Роман Павлюченко задувает свечу на торте, - рассказали в пресс-службе "шмелей".