Сеть "М.Видео" приобретут покупатели "Эльдорадо"

Инвесторы финансовой группы "Сафмар" договорились о приобретении 57,7% акций сети магазинов электроники и бытовой техники "М.Видео". В минувшую среду Федеральная антимонопольная служба подтвердила ТАСС, что ходатайство о покупке действительно поступило в ведомство, однако подробности сделки не разглашаются. Ранее инвесторы "Сафмара" договорились о покупке 100% акций сети магазинов "Эльдорадо".

В соответствии с соглашением цена приобретения составит 7 долларов за акцию, говорится в официальном пресс-релизе NASDAQ OMX.

- Группа "Сафмар" приобретёт 100% акций инвестиционной компании, принадлежащей Александру Тынковану и его партнерам, - говорится в сообщении. - Данная инвестиционная компания владеет 57,7% акций ПАО "М.Видео".

В соответствии с договорённостями, "Сафмар" также сделает предложение о приобретении акций ПАО "М.видео" у его миноритарных акционеров по цене основной сделки. Сделка будет закрыта при условии получения всех необходимых разрешений и согласований регулирующих органов.

Отметим, кроме "Эльдорадо" и "М.Видео" ранее группа "Сафмар", возглавляемая Михаилом Гуцериевым, также приобрела сеть магазинов электроники и бытовой техники "Техносила". На "М.Видео" сам Гуцериев возлагает надежды в том плане, что данная сеть может стать той основой, на которой "Сафмар" сможет развивать направление непродовольственной розницы.